В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?

Госдума приняла закон о повышении госпошлины для автомобилистов с 1 сентября

В России с 1 сентября 2025 года планируется повышение госпошлин в сфере транспорта. Соответствующий закон был принят во втором и третьем чтении депутатами Госдумы.

Осенью этого года автовладельцев ждет кратное повышение тарифов на некоторые действующие сборы. Среди таковых: государственная регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и техосмотр. Предполагается, что благодаря принятым мерам федеральный бюджет получит по линии Госавтоинспекции дополнительно около 28 миллиардов рублей в год. Также они помогут усилить контроль и актуализировать тарифы, не менявшиеся с 2014 года.

Выдача водительских прав подорожает в два раза

Согласно закону, выдача национального водительского удостоверения подорожает в два раза: до 4 тысяч рублей для документа на пластиковой основе и до 6 тысяч рублей для документа нового поколения. За выдачу международных прав россиянам придется заплатить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи.

Нововведение касаются как первичной выдачи документа, так и случаев его замены или восстановления.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При этом размер пошлины за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет в полтора раза, до 1,2 тысячи рублей, а за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства — в три. Для документа на бумажной основе она достигнет 1,5 тысячи рублей, а на пластиковой основе нового поколения — 4,5 тысячи рублей.

Выдача металлических госзнаков «Транзит» для автомобилей также станет дороже. Пошлина повысится в полтора раза — с 1,6 тысячи до 2,4 тысячи рублей. Для бумажных же она увеличится до 300 рублей. Выдача государственных регистрационных знаков на автомобили, а также мотоциклы и прицепы тоже вырастет в цене. Для первых она повысится с 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а для вторых — с 1,5 тысячи до 2,25 тысячи рублей.

Что известно о новых пошлинах?

Среди новых пошлин — денежный сбор в размере 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебной базы автошколы установленным требованиям.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Кроме того, будет взиматься пошлина 500 рублей за внесение сведений в единую информационную систему техосмотра при оформлении (ЕАИСТО) диагностической карты по результатам такого осмотра (сейчас это делается бесплатно). В пояснительной записке указывается, что ее введение не повлияет на стоимость грузовых перевозок, поскольку будет взиматься однократно при прохождении технического осмотра, а не на постоянной основе.

В России захотели повысить транспортный налог на некоторые автомобили

В начале июля ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пообещала разработать до конца месяца законопроект об увеличении транспортного налога на автомобили старше 15 лет с момента выпуска.

По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, в законе будут сформулированы такие понятия, как «автомобиль», «дилер», «автопроизводитель» и «дистрибьютор». Кроме того, там пропишут, какими должны быть обслуживание и срок использования машины.

В ассоциации считают, что необходимо стимулировать россиян избавляться от старых машин, уже выработавших свой ресурс. Поэтому законопроект будет предусматривать повышенный налог на транспортные средства, которым больше 15 лет с момента выпуска, а также обязательный техосмотр два раза в год.

«К сожалению, в нашей стране сейчас средний возраст автомобиля — 16 лет. Если ввести более жесткие нормы, граждане пострадают», — заключил Подщеколдин.

