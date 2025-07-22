Госдума приняла закон о росте пошлин для автомобилистов

Госдума кратно увеличила действующие госпошлины для владельцев автомобилей

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о введении для автовладельцев с 1 сентября 2025 года новых государственных пошлин и кратном повышении тарифов на ряд действующих сборов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, выдача водительских прав подорожает в два раза: до 4 тысяч рублей для документа на пластиковой основе и до 6 тысяч рублей для документа нового поколения. Выдача международного водительского удостоверения обойдется в 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи.

Размер пошлины за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет в полтора раза — с 800 до 1,2 тысячи рублей (за внесение изменений в ранее выданный ПТС — с 350 до 525 рублей), а за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства — в три раза. Для документа на бумажной основе она достигнет 1,5 тысячи рублей, а на пластиковой основе нового поколения — 4,5 тысячи рублей.

Выдачу металлических госзнаков «Транзит» для автомобилей сделали дороже в полтора раза: до 2,4 тысячи рублей для металлических и до 300 рублей для бумажных. Во столько же раз вырастут в цене и номерные значки — с 2 тысяч до 3 тысяч для автомобилей и с 1,5 тысячи до 2,25 тысячи рублей для мотоциклов и прицепов.

В числе новых пошлин — сбор в размере 500 рублей за внесение сведений в единую информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра. Кроме того, автошкола теперь обязана будет заплатить 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям.

Принятый документ разработан Минфином. Ранее ведомство на фоне существенного падения нефтегазовых доходов увеличило план по сбору штрафов с водителей в восемь раз.