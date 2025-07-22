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13:54, 22 июля 2025Наука и техника

В России разработали огнемет для «Омича»

Народный фронт: В России разработали легкий огнемет для робота «Омич»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские разработчики создали легкую огнеметную систему, которую можно установить на наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Омич». Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

НРТК «Омич» используют для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, топлива и других грузов на передовую. Робот может нести более 500 килограммов груза и буксировать прицеп с тонной припасов.

Отмечается, что огнеметную систему создали вместе с курсантами и научной кафедрой Омского автобронетанкового института. «В отличие от обычного ручного гранатомета, она способна осуществлять залповый огонь, что серьезным образом усиливает поражающее воздействие», — сказал представитель компании-производителя с позывным Тринадцатый.

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В Народном фронте добавили, что главным преимуществом «Омича» стала хорошая проходимость. Гусеничное шасси позволяет добираться до локаций, недоступных для другой техники. Также машина способна преодолевать водные преграды глубиной более метра. НРТК активно применяют в зоне боевых действий.

В мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» изготовил опытный образец дистанционно управляемого наземного дрона «Ирбис». Машина с запасом хода 150 километров может нести 500 килограммов груза.

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