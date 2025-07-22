В российском лагере десятки детей обратились к врачам

В Челябинской области в лагере 28 детей обратились к врачам

В лагере «Аленушка» в Челябинской области десятки детей обратились к врачам из-за недомогания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

«По оперативной информации, ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря "Аленушка", где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра», — говорится в сообщении.

Пострадавших поместили в изолятор лагеря, им оказывают всю необходимую помощь. Пятерых отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что студенты российского юридического университета массово отравились на выпускном. Отмечается, что у выпускников обнаружили сальмонеллез. В учебном учреждении отметили, что не принимали участия в организации мероприятия, где все произошло.