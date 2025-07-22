Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 22 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе главу группировки лжебанкиров обнаружили без признаков жизни

В Омске главу группировки лжебанкиров Мацелевича обнаружили мертвым
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Омске обнаружили без признаков жизни главу группировки лжебанкиров Станислава Мацелевича. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прохожий обнаружил бездыханного мужчину рядом с лодочной станцией. Им оказался глава омской группировки лжебанкиров Мацелевич. Ранее его приговорили к 9,5 году колонии за хищение миллиарда рублей и незаконную банковскую деятельность.

Следователи проводят проверку по данному факту.

В марте 2020 года Мацелевич был осужден на пять лет. Он с соучастниками обвинялся в хищении денег у страховой компании в размере миллиарда рублей, но суд уменьшил сумму до 585 миллионов рублей. В апреле 2021 года его приговорили еще к семи годам за организацию и руководство группой лжебанкиров, которая получила за счет своей деятельности около 200 миллионов рублей. Также было установлено, что он похитил у ООО «Банк Сириус» более 580 миллионов рублей. В совокупности приговоров его осудили на 9,5 года лишения свободы.

В феврале 2022 года он вышел на свободу, после чего начал процедуру банкротства. По этому процессу ему предъявили счет на 2,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что трое россиян отмывали деньги 100 российских компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем

    Раскрыты сроки выхода США из ЮНЕСКО

    Популярный миф о яйцах опровергли

    Орешкин назвал ключевой вызов для мировой экономики

    Продававший сыр по 85 тысяч рублей миллиардер-христианин дал совет россиянам купить гробы

    Женщина раскрыла свой 15-летний роман с монахом

    В США собрались создать «Золотой купол» без Маска

    Психолог объяснил отказ 55-летней Юлии Меньшовой от пластики

    Обломки дрона ВСУ упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве

    Стивен Сигал покинул пост директора российской компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости