В российском регионе главу группировки лжебанкиров обнаружили без признаков жизни

В Омске главу группировки лжебанкиров Мацелевича обнаружили мертвым

В Омске обнаружили без признаков жизни главу группировки лжебанкиров Станислава Мацелевича. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прохожий обнаружил бездыханного мужчину рядом с лодочной станцией. Им оказался глава омской группировки лжебанкиров Мацелевич. Ранее его приговорили к 9,5 году колонии за хищение миллиарда рублей и незаконную банковскую деятельность.

Следователи проводят проверку по данному факту.

В марте 2020 года Мацелевич был осужден на пять лет. Он с соучастниками обвинялся в хищении денег у страховой компании в размере миллиарда рублей, но суд уменьшил сумму до 585 миллионов рублей. В апреле 2021 года его приговорили еще к семи годам за организацию и руководство группой лжебанкиров, которая получила за счет своей деятельности около 200 миллионов рублей. Также было установлено, что он похитил у ООО «Банк Сириус» более 580 миллионов рублей. В совокупности приговоров его осудили на 9,5 года лишения свободы.

В феврале 2022 года он вышел на свободу, после чего начал процедуру банкротства. По этому процессу ему предъявили счет на 2,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что трое россиян отмывали деньги 100 российских компаний.