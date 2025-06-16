Трое россиян отмывали деньги 100 российских компаний

В Иркутске задержали группу теневых банкиров с доходом более 35 млн рублей

В Иркутске задержали группу теневых банкиров с доходом более 35 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

По данным ведомства, с 2019 года злоумышленники занимались обналичиванием денег без лицензии. Они оформили юридическое лицо и проводили трансакции через свои счета, а также использовали других индивидуальных предпринимателей (ИП). За каждую операцию организатор получал от 5 до 12 процентов, часть из этой суммы он передавал своим помощникам.

Сотрудники полиции задержали 28-летнего организатора преступной схемы и двух его знакомых в возрасте 22 и 33 лет. В ходе разбирательства выявлено более 100 фирм, которые пользовались их услугами, и более 20 ИП, привлеченных к деятельности. Общий доход фигурантов составил более 35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что фейковые банкиры заполучили десятки миллионов рублей на аферах с переводами.