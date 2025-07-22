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07:01, 22 июля 2025Россия

В школах России появится новый предмет

Минпросвещения: В школах с 2026 года будут изучать духовно-нравственную культуру
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах страны с 2026 года. Об этом говорится в документе Минпросвещения, который есть в распоряжении РИА Новости.

Изучение предмета начнется с 2026-2027 учебного года, сейчас проходит экспертиза образовательной программы. Ее целью, как указывается, является формирование у детей мировоззрения, которое основано на традиционных росийских духовно-нравственных ценностях.

В ходе освоения этого предмета также планируется изучить жизненные пути и взгляды общественных и культурных деятелей, а также ученых и военнослужащих. На примере этих людей нужно «укоренить созидательные ценности», говорится в документе.

Ранее о том, что в России школьников 5-7-х классов обяжут изучать духовно-нравственную культуру, заявлял ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков. Преподаванием дисциплины, как уточнял он, займутся учителя истории.

ЖЗЛ
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