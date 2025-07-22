Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 22 июля 2025Мир

В швейцарских горах нашли походников-нацистов

SRF: Полиция Швейцарии нашла в горах группу походников в нацистской форме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

Полиция Швейцарии нашла в горах группу походников, одетых в нацистскую форму. Об этом сообщает SRF со ссылкой на полицию и очевидца.

«Полиция получила информацию о нацистской группе еще в пятницу… Затем в субботу она обнаружила группу выше [горной террасы] Иффигенальп», — утверждается в сообщении.

По данным телерадиокомпании, в группе состояли 25 человек из США и различных стран Европы. Они шли пешком по горному массиву в Бернских Альпах, ночевали в палатках и «с головы до ног» были одеты в униформу нацистов. По словам очевидца, на одежде туристов также была свастика и другая символика гитлеровской Германии.

Согласно швейцарским законам, походникам не грозит уголовная ответственность за произошедшее, однако полиция записала их личные данные и попросила снять куртки с нацистскими символами ради избегания «столкновений с третьими лицами».

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сравнил министра обороны Германии Бориса Писториуса с нацистами из-за его слов об уничтожении российских солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    В правительстве назвали сферы работы большинства ветеранов СВО

    Названы три убивающие здоровье ног летом ошибки

    Польских депутатов захотели проверить на трезвость

    Полуголый россиянин бросался на машины на оживленном перекрестке и попал на видео

    Серябкина показала внешность с белыми волосами

    Освобождавшие населенный пункт с мирными жителями бойцы СВО раскрыли подробности боев

    Сосед Азербайджана отдал ему часть территории

    В детском саду в Китае захотели улучшить еду и отравили более сотни детей

    В швейцарских горах нашли походников-нацистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости