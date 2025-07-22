SRF: Полиция Швейцарии нашла в горах группу походников в нацистской форме

Полиция Швейцарии нашла в горах группу походников, одетых в нацистскую форму. Об этом сообщает SRF со ссылкой на полицию и очевидца.

«Полиция получила информацию о нацистской группе еще в пятницу… Затем в субботу она обнаружила группу выше [горной террасы] Иффигенальп», — утверждается в сообщении.

По данным телерадиокомпании, в группе состояли 25 человек из США и различных стран Европы. Они шли пешком по горному массиву в Бернских Альпах, ночевали в палатках и «с головы до ног» были одеты в униформу нацистов. По словам очевидца, на одежде туристов также была свастика и другая символика гитлеровской Германии.

Согласно швейцарским законам, походникам не грозит уголовная ответственность за произошедшее, однако полиция записала их личные данные и попросила снять куртки с нацистскими символами ради избегания «столкновений с третьими лицами».

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сравнил министра обороны Германии Бориса Писториуса с нацистами из-за его слов об уничтожении российских солдат.