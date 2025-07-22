В Сочи началось массовое цветение редкой лилии кавказской

В Сочи началось массовое цветение редкого растения. Об этом сообщила пресс-служба Кавказского биосферного заповедника в Telegram-канале.

Речь идет о лилии кавказской (Liliumcaucasicum), которая занесена в Красные книги Краснодарского края и Адыгеи. По мнению специалистов, в этом году природные условия благоприятно способствуют ее обильному цветению. «Поступает немало сообщений о массовом цветении лилии кавказской в причерноморских лесах», — рассказали в пресс-службе.

Так, массовое цветение лилии кавказской заметили в Западном Закавказье, включая Абхазию и причерноморскую часть Турции. Кроме того, растение увидели в Горячеключевском и Апшеронском районах Краснодарского края, а также в Республике Адыгея. Вдобавок имеются свидетельства произрастания цветка на территории Хостинского отдела Кавказского заповедника в окрестностях Большого Сочи (Тисо-самшитовая роща). «Особая удача найти участок леса или лесную полянку со множеством таких растений», — отметили авторы публикации.

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