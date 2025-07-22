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23:48, 22 июля 2025Бывший СССР

В спецназе «Ахмат» поиздевались над падением на Украине первого истребителя Mirage 2000

В спецназе «Ахмат» поиздевались над падением на Украине истребителя Mirage 2000
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В спецназе «Ахмат» Минобороны России поиздевались над падением на Украине первого французского истребителя Mirage 2000. Соответствующий пост появился в Telegram-канале подразделения «Дневник Мракоборцев Z».

Бойцы группы Аида напомнили, что российские меценаты объявляли награду в миллион долларов за первый сбитый французский истребитель. «Да чтоб вас. Ни себе, ни людям. Все как всегда», — в шутку посетовали военнослужащие.

Также в «Ахмате» напомнили, что на счету Вооруженных сил Украины (ВСУ) первый уничтоженный немецкий танк Leopard, которому на полигоне оторвало башню, а также первый сбитый американский истребитель F-16.

Переданный ВСУ Mirage 2000 разбился в Волынской области вечером 22 июля. На Украине сообщили, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники.

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