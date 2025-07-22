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18:15, 22 июля 2025Мир

В США запретили призыв одной категории граждан

Глава Пентагона Хегсет запретил брать в армию людей с психическими заболеваниями
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Freepik

В армию США запретят брать людей с тяжелыми психическими заболеваниями. Соответствующее распоряжение отдал глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости со ссылкой на внутренний меморандум военного ведомства.

«Тяжелые заболевания создают значительный риск на поле боя и угрожают не только приоритетам миссии, но и здоровью и безопасности других военнослужащих», — говорится в документе.

К безусловным основаниям для отказа в службе отнесены, в частности, шизофрения, рассеянный склероз и эпилепсия. Особый акцент также сделан на случаях, когда человек за последний год совершал попытку суицида или покушение на убийство.

Ранее в этом году армия США прекратила прием на службу трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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