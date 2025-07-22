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16:09, 22 июля 2025Наука и техника

ВС Украины получили машины для обслуживания F-16

ВС Украины получили машины для обслуживания F-16 на полевых аэродромах
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воздушные силы (ВС) Украины получили машины для обслуживания истребителей F-16 в различных местах базирования. Эта мера обусловлена регулярными ударами Вооруженных сил России по стационарным аэродромам, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На автомобильном шасси базируются мастерские для проверки авиационного вооружения, фургоны для транспортировки и подвески боеприпасов, а также пикапы для логистических нужд. Это позволит обслуживать самолеты на полевых аэродромах и при аварийных посадках. Благодаря комплексу будет сокращено количество персонала, который работает над подвеской каждого боеприпаса.

Кроме того, украинская армия получила машины, в которых планируют проводить брифинги перед полетами. «Это решение стало ответом на наши регулярные ракетные удары по стационарным аэродромам ВС Украины», — говорится в сообщении.

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В апреле издание Military Watch Magazine писало, что Запад передал Киеву устаревшие модификации F-16. Эти самолеты лишены различного современного оборудования, включая каналы передачи данных Link 16 или радары AESA AN/ANG-83.

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