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14:16, 22 июля 2025Силовые структуры

Задержание готовящих теракты в России пособников иностранных спецслужб попало на видео

Росгвардия показала готовящих теракты пособников СБУ в ДНР и Ярославле
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Росгвардейцы сняли на видео задержание подозреваемых в организации терактов пособников иностранных спецслужб. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

На видео показано, как силовики подбегают к первому подозреваемому, кладут его на землю и надевают наручники. Также правоохранители показали переписки с украинскими кураторами, которые нашли в его телефоне.

Затем снято задержание второй подозреваемой в Ярославле. Ее поймали в лесу.

На кадрах женщина отвечает на вопросы правоохранителей. Также силовики показали обнаруженные у нее компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что фигуранты были завербованы для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров.

Так, первый — россиянин, участвующий в подготовке к расправе над одним из военнослужащих ДНР, передаче Киеву данных о местах дислокации подразделений Российской армии, а также пытавшийся склонить российских пользователей соцсетей к террору. Его задержали в Харцызске.

Второй фигурант — гражданка Украины. Ее поймали в Ярославле. Она собирала самодельное взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. С его помощью злоумышленники планировали подрыв на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.

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