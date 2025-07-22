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12:04, 22 июля 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с Ермаком и Умеровым перед новыми переговорами с Россией

Зеленский провел совещание с Ермаком и Умеровым перед новыми переговорами с РФ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой своего офиса Андреем Ермаком и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывшим министром обороны республики Рустемом Умеровым в преддверии нового раунда переговоров Москвы и Киева. Об этом глава государства заявил в Telegram.

По его словам, Умеров сообщил о выполнении договоренностей, достигнутых представителями России и Украины в рамках второй встречи в Стамбуле. Зеленский подчеркнул, что Киев готов «максимально продуктивно работать» для урегулирования конфликта.

«Руководитель офиса Андрей Ермак доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах», — рассказал украинский лидер.

Вместе с тем Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах с Россией. Ее возглавит Рустем Умеров.

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