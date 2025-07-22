Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах с Россией

Зеленский: Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит Умеров

Украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр республики Украины Рустем Умеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в состав переговорной группы также войдут представители разведки, министерства иностранных дел и офиса президента страны.

«Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и офиса президента», — написал украинский лидер.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Рустем Умеров сохранит пост главы украинской делегации на переговорах. Он также отметил, что действующий министр обороны страны бывший премьер-министр Денис Шмыгаль не войдет в переговорную группу.