Женщина раскрыла свой 15-летний роман с монахом

В Таиланде настоятель храма лишился сана из-за романа с женщиной

В Таиланде высокопоставленный буддийский монах лишился сана после обвинений в 15-летнем романе с женщиной. Об этом сообщает Khaosod English.

Пхра Дхаммавачиратиракун, бывший настоятель храма Ват Накхон Саван, добровольно покинул свой пост 19 июля, сославшись на проблемы со здоровьем. Полиция позднее сообщила о расследовании в отношении монаха, который якобы жил с женщиной «как муж с женой» не меньше 15 лет.

«Женщина стала ревновать, когда узнала о его связи с другой», — заявил представитель полиции. Конфликт стал достоянием общественности после того, как любовница стала жаловаться на партнера знакомым и таким образом раскрыла их отношения. Сплетни быстро распространились среди местных жителей, которые сообщили о своих подозрениях в антикоррупционное управление.

Следователи обнаружили переписку и фотографии, подтверждающие отношения, в том числе кадры, где монах в парике и гражданской одежде. Также изучается возможное финансовое мошенничество при строительстве буддийского парка, в ходе которого пропали сотни миллионов батов (сотни миллионов рублей). У женщины изъяты два дома, три автомобиля и драгоценности.

В Таиланде также продолжаются разбирательства по поводу мошенницы, которая соблазнила по меньшей мере 12 известных в стране буддийских монахов и настоятелей храмов и выманила у них 385 миллионов батов (926 миллионов рублей). Скандал начал разгораться в июне после того, как настоятель храма в центре Бангкока внезапно сложил с себя сан, порвал связи с семьей и уехал из Таиланда.