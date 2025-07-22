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03:33, 22 июля 2025Из жизни

Женщины стали продавать грудное молоко бодибилдерам за тысячи долларов

В США кормящие матери стали продавать грудное молоко в сети за тысячи долларов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: evso / Shutterstock / Fotodom

В США кормящие матери стали зарабатывать на продаже своего грудного молока. Об этом пишет New York Post.

Издание выяснило, что основными покупателями молока являются либо нуждающиеся родители, либо бодибилдеры. Последние верят, что грудное молоко настолько питательно, что помогает наращивать мышцы. Средняя цена за 30 миллилитров молока для других матерей составляет всего 50 центов (39 рублей), для спортсменов — два доллара (156 рублей).

Американка Кира Уильямс рассказала, что может получать за грудное молоко до тысячи долларов (78 тысяч рублей) в день. По словам женщины, иногда в сети ей встречаются извращенцы, однако она их быстро вычисляет и ничего им не присылает.

Другая продавщица молока Николь Ховард отметила, что воспринимает это как настоящую работу. В течение дня она много времени тратит на сцеживание, замораживание и рекламу молока. Кроме того, женщина заботится о своем образе жизни: не пьет кофе и алкоголь, не курит и не ест фастфуд.

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Еще одна кормящая мать Меган Леммонс призналась, что сцеживать молоко бывает больно, но она не планирует отказываться от его продажи. Все эти женщины тратят заработанные деньги на отдых, погашение кредитов и собственных детей. Они заявили, что также посылают некоторую часть молока в специальные банки бесплатно.

Ранее сообщалось, что 39-летний бодибилдер Джеймсон Ритенур из США стал пить женское молоко, чтобы нарастить мышечную массу. «Я хочу увеличить мышцы и спать как младенец, поэтому решил питаться как младенец», — объяснил он.

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