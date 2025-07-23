Армия России нанесла удар по объектам ВСУ в Кривом Роге

Лебедев: ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам украинской армии в Кривом Роге. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Днепропетровская область (Кривой Рог) (...) С 00:24 до 00:54 — трехволновая атака. (...) Под ударом оказались склады и объекты логистики», — написал Лебедев.

По его словам, удары были нанесены с помощью около 20 беспилотников, которые устроили плотный, концентрированный налет.

Ранее Лебедев рассказал, что ВСУ подготовили резерв из нескольких десятков тысяч военнослужащих, проходивших обучение у иностранных специалистов. По его словам, в резерв входят более чем 15 бригад, не менее 65 тысяч человек.