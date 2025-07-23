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15:46, 23 июля 2025Наука и техника

Бизнес оказался не готов к новой Windows

Panasonic: 62 % корпоративных пользователей не смогли перейти на Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпоративные пользователи испытывают многочисленные проблемы с переходом на Windows 11. Об этом сообщает издание TechRadar со ссылкой на исследование компании Panasonic.

Специалисты опросили представителей крупных компаний, бизнеса и других организаций относительно необходимости перехода на Windows 11. В материале говорится, что 62 процента компьютеров респондентов нельзя обновить до новой операционной системы (ОС). При этом в компаниях с численностью персонала до 5000 сотрудников этот показатель составляет 76 процентов.

В исследовании Panasonic говорится, что корпоративные пользователи не готовы к обновлению, однако опасаются, что оставшаяся без поддержки Windows 10 станет легкой целью для хакеров. 93 процента опрошенных заявили, что обеспокоены утечками данных. 55 процентов отметили, что ожидают увеличение расходов на кибербезопасность.

При этом остаться на Windows 10, оформив платную подписку на обновления, слишком дорого. Первый год обновлений для одного устройства обойдется в 61 доллар, второй и третий — 122 и 244 доллара соответственно.

«У организаций остается все меньше времени для тщательно спланированного, взвешенного и экономически эффективного перехода на Windows 11 и начала использования ее преимуществ», — посетовал представитель Panasonic Крис Тернер.

В конце июля корпорация Microsoft впервые начала собирать данные о замедлении работы Windows 11 и бороться с его причинами.

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