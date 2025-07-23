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17:18, 23 июля 2025Мир

Бывший посол США заявил о необходимости идти ва-банк на Украине

Экс-посол Макфол: США сразу должны были идти ва-банк на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Майкл Макфол

Майкл Макфол. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США сразу должны были идти ва-банк в самом начале конфликта на Украине. Об этом заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

По его словам, администрация бывшего американского президента Джо Байдена допустила большую ошибку. «Мы должны были пойти ва-банк сразу. Мы должны были дать все оружие тогда, а не так, как доставляем его сейчас», — сказал он.

Макфол подчеркнул, что сейчас российские войска «гораздо труднее сдвинуть с места».

Экс-посол раскритиковал сравнение конфликта на Украине с вторжением США в Ирак в 2003 году и назвал его некорректным. По его мнению, Украина не представляла никакой угрозы своим соседям, и, конечно, не угрожала России.

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