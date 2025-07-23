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08:54, 23 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Запад в лицемерии из-за протестов на Украине

Депутат Рады Дубинский сравнил протесты на Украине с Грузией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stein / dpa / Global Look Press

Обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил страны Запада в лицемерии на фоне протестов на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в Грузии подрыв антикоррупционных институтов привел к угрозе потери безвизового режима со странами Европейского союза (ЕС), при этом на Украине это, «значит, путь молодой европейской демократии».

«Забавно, на что же еще согласятся в Берлине и Париже с Лондоном, чтобы безумец [Владимир Зеленский] мог спокойно продолжать войну и уничтожение украинцев?», — задался он вопросом.

Ранее сообщалось, что ЕС оказывал давление на Зеленского, чтобы тот остановил процесс принятия закона, который фактически урезает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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