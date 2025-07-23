Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:48, 23 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады сообщил о передаче США данных о дискредитации Зеленским Трампа

Дубинский заявил, что передал США данные о дискредитации Зеленским Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что передал директору нацразведки США Тулси Габбард данные о компании президента Украины Владимира Зеленского по дискредитации хозяина Белого Дома Дональда Трампа.

«Обратился с письмом к Тулси Габбард — директору нацразведки США — с фактами о спецоперации Зеленского против Трампа и попытке легализовать фейк "Russiagate-2" через мое уголовное дело», — написал Дубинский.

Ранее депутат обвинил страны Запада в лицемерии на фоне протестов на Украине. Он напомнил, что в Грузии подрыв антикоррупционных институтов привел к угрозе потери безвизового режима со странами Европейского союза (ЕС), при этом на Украине это «значит путь молодой европейской демократии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры России и Украины завершились

    Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

    Мединский раскрыл число возвращенных тел бойцов ВСУ

    Мединский сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной

    Более тысячи украинцев вышли на митинг из-за ликвидации Зеленским НАБУ и САП

    Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились одним днем

    Депутат Рады сообщил о передаче США данных о дискредитации Зеленским Трампа

    Раскрыта судьба вернувшихся на Украину после обмена солдат ВСУ

    Переговоры России и Украины в Стамбуле проходили на русском языке

    Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости