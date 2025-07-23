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13:17, 23 июля 2025Россия

Депутат в день смерти 11 раз проголосовал в Госдуме

Депутат Тарасенко в день смерти проголосовал 11 раз в Госдуме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Тарасенко

Михаил Тарасенко. Фото: Duma.gov.ru / wikipedia

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко в день смерти успел проголосовать в нижней палате российского парламента 11 раз. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о кончине Тарасенко 22 июля. Тогда же чиновник успел каким-то образом поддержать распорядок работы Думы, а также закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях».

Кроме того, Тарасенко 22 июля проголосовал за закон, позволяющий вдовам участников специальной военной операции (СВО) пользоваться их транспортом до официального вступления в наследство.

В Baza обратили внимание на то, что по правилам Госдумы на время болезни депутаты могут передать свою карточку для голосования коллегам и те голосуют за них. Предположительно, в случае Тарасенко произошло то же самое.

Ранее стало известно, что депутат Курганской областной думы Владимир Алейников объявил о своей вине в смерти мотоциклиста в ДТП.

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