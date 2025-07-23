Девочка-подросток с Украины забеременела от 73-летнего итальянца

APA: 73-летний итальянец получил 8 лет тюрьмы за секс с 14-летней украинкой

Окружной суд в городе Корнойбург огласил обвинительный приговор в отношении 73-летнего итальянца по делу о сексуальном насилии над 14-летней украинкой. Об этом сообщает австрийское агентство APA.

Как уточняется, мужчина познакомился с семьей жертвы в Украине и помог матери с тремя дочерьми с переездом в Австрию летом 2022 года. Сам же итальянец жил неподалеку от семьи в австрийском регионе Вайнфиртель.

Одной из девочек он начал оказывать знаки внимания. В начале 2024 года она ответила на ухаживания и согласилась жить вместе с дедушкой как «пара влюбленных». По версии следователей, половые акты происходили практически ежедневно.

Стражи правопорядка задержали итальянца в декабре прошлого года, когда мама подростка узнала о ее беременности. Предположительно, девочке тогда еще было 13 лет. Юная украинка по настоянию матери сделала аборт. 73-летний фигурант заявил, что является бесплодным и не мог стать отцом, однако пока экспертиза не подтвердила этот факт.

Пожилой мужчина выслушал приговор: ему было назначено восемь лет тюремного заключения. Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что министр по делам детей совратила 15-летнего подростка и родила ему ребенка. После того, как информация всплыла, чиновнице пришлось подать в отставку.