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11:02, 23 июля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ назвал причину операции в Курской области

Сырский объяснил операцию в Курской области ответом на критику обороны ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали операцию в Курской области в качестве ответа на критику оборонительной тактики Украины. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное», — назвал причину Главком ВСУ.

Ранее Сырский допустиновое наступление ВСУ. Он объяснил, что это произойдет в случае расширения военной помощи Киеву со стороны союзников.

Также стало известно, что украинские войска не прекращают попытки прорыва через границу России. В частности, появились сообщения о соответствующих действиях ВСУ на теткинском и глушковском направлениях.

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