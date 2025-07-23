Сырский допустил новое наступление ВСУ с одним условием

Сырский: ВСУ могут пойти в наступление в случае расширения военной помощи Киеву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова попытаться пойти в наступление в случае расширения военной помощи Киеву со стороны союзников. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«У нас есть высоко мотивированные и отважные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — сказал он.

При этом генерал признал, что Киев страдает от нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), бронетехники и артиллерийских снарядов. Как отмечает издание, в частности, Украина истощила свои запасы ракет ATACMS.

Кроме того, Сырский заявил, что Украина испытывает трудности с мобилизацией граждан. Он добавил, что решить эту проблему можно увеличением выплат военнослужащим.

Ранее стало известно, что украинские войска не прекращают попытки прорыва через границу России. В частности, появились сообщения о соответствующих действиях ВСУ на теткинском и глушковском направлениях.