Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:40, 23 июля 2025Бывший СССР

Сырский допустил новое наступление ВСУ с одним условием

Сырский: ВСУ могут пойти в наступление в случае расширения военной помощи Киеву
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова попытаться пойти в наступление в случае расширения военной помощи Киеву со стороны союзников. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«У нас есть высоко мотивированные и отважные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — сказал он.

При этом генерал признал, что Киев страдает от нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), бронетехники и артиллерийских снарядов. Как отмечает издание, в частности, Украина истощила свои запасы ракет ATACMS.

Кроме того, Сырский заявил, что Украина испытывает трудности с мобилизацией граждан. Он добавил, что решить эту проблему можно увеличением выплат военнослужащим.

Ранее стало известно, что украинские войска не прекращают попытки прорыва через границу России. В частности, появились сообщения о соответствующих действиях ВСУ на теткинском и глушковском направлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский допустил новое наступление ВСУ с одним условием

    Названо самое любимое занятие россиян на даче

    Раскрыты подробности задержания главного редактора крупного российского издания

    У россиянки случился инфаркт из-за шмеля

    Названы последствия принятия на Украине закона против антикоррупционных систем

    Франция призвала Зеленского отменить одно скандальное решение

    Стало известно о злости Запада на Зеленского

    Популярная российская актриса в купальнике прошлась по газону

    Риск полного прекращения торговли России с Евросоюзом оценили

    Лучший ассистент чемпионата Франции перешел в «Краснодар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости