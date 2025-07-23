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13:55, 23 июля 2025Россия

Грузовик в оранжевом химическом облаке заметили на трассе в Подмосковье и сняли на видео

Замглавы Мытищ Суворов: На Ярославском шоссе разлилась азотная кислота
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

На Ярославском шоссе в Подмосковье протек грузовик с азотной кислотой. Об этом сообщил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов в Telegram.

По его данным, предварительно, на границе с Королевым водитель автоцистерны допустил разлив азотной кислоты на проезжую часть. «На месте уже работают все оперативные службы. Дорога перекрыта, проводится локализация и нейтрализация вещества», — написал он.

В свою очередь, паблик Типичный Королев в соцсети «ВКонтакте» разместил видео, снятое местными жителями. На нем запечатлен грузовик в облаке плотного оранжевого дыма, едущий по трассе.

Ранее на Скандинавском бульваре в районе Коммунарка Москвы взорвался грузовик «КамАЗ». На кадрах с места происшествия видно, что в результате начался пожар. Также сообщалось о пострадавших.

ЖЗЛ
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