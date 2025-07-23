Грузовик в оранжевом химическом облаке заметили на трассе в Подмосковье и сняли на видео

На Ярославском шоссе в Подмосковье протек грузовик с азотной кислотой. Об этом сообщил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов в Telegram.
По его данным, предварительно, на границе с Королевым водитель автоцистерны допустил разлив азотной кислоты на проезжую часть. «На месте уже работают все оперативные службы. Дорога перекрыта, проводится локализация и нейтрализация вещества», — написал он.
В свою очередь, паблик Типичный Королев в соцсети «ВКонтакте» разместил видео, снятое местными жителями. На нем запечатлен грузовик в облаке плотного оранжевого дыма, едущий по трассе.
Ранее на Скандинавском бульваре в районе Коммунарка Москвы взорвался грузовик «КамАЗ». На кадрах с места происшествия видно, что в результате начался пожар. Также сообщалось о пострадавших.