Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 23 июля 2025Мир

Иран пригрозил Израилю новыми ударами при одном условии

Президент Ирана Пезешкиан пригрозил Израилю ударами в случае атаки с его стороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Presidency Office apaim / Global Look Press

Иран нанесет удары по Израилю в случае атаки с его стороны. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, его цитирует ТАСС.

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов к любому военному шагу со стороны Тель-Авива. «Мы не стремимся к войне и не рассчитываем, что прекращение огня будет постоянным», — сказал он.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что еврейское государство не позволит Ирану возобновить ядерную военную программу, указав, что это являлось целью операции израильских военных в июне. При этом она отметила, что на данный момент возможность возобновления военных действий против Ирана кажется далекой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Принц тьмы» скончался в возрасте 76 лет. Две недели назад легендарный рокер дал десятичасовой прощальный концерт

    Иран пригрозил Израилю новыми ударами при одном условии

    Умер один из самых известных обитателей Московского зоопарка

    Иран заявил о намерении продолжить обогащение урана

    В Сочи прокомментировали информацию о пропаже двух юных фигуристок

    В Китае испытали рой дронов-бомбардировщиков

    В двух российских городах раздались взрывы

    В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией украинских дронов за вечер

    Командующий Силами беспилотных систем ВСУ начал угрожать странам НАТО

    Подпись Зеленского внезапно исчезла из закона после массовых протестов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости