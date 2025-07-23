Иран пригрозил Израилю новыми ударами при одном условии

Президент Ирана Пезешкиан пригрозил Израилю ударами в случае атаки с его стороны

Иран нанесет удары по Израилю в случае атаки с его стороны. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, его цитирует ТАСС.

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов к любому военному шагу со стороны Тель-Авива. «Мы не стремимся к войне и не рассчитываем, что прекращение огня будет постоянным», — сказал он.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что еврейское государство не позволит Ирану возобновить ядерную военную программу, указав, что это являлось целью операции израильских военных в июне. При этом она отметила, что на данный момент возможность возобновления военных действий против Ирана кажется далекой.