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19:00, 23 июля 2025Мир

Консульство Польши в Калининграде приостановило приемы

Консульство Польши в Калининграде приостановило приемы и выдачу виз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Консульство Польши в Калининграде приостановило приемы посетителей и выдачу виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат ведомства.

«По независимым от нас обстоятельствам выдача виз и прием посетителей в ГК РП в Калининграде приостановлены», — сообщили в дипучреждении.

По данным секретариата, консульство будет вскоре закрыто по решению российского руководства. В настоящее время проводится процесс ликвидации дипломатического учреждения.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что Варшава будет адекватно реагировать в случае реализации планов России по закрытию польского консульства в Калининграде.

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