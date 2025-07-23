Консульство Польши в Калининграде приостановило приемы и выдачу виз

Консульство Польши в Калининграде приостановило приемы посетителей и выдачу виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат ведомства.

«По независимым от нас обстоятельствам выдача виз и прием посетителей в ГК РП в Калининграде приостановлены», — сообщили в дипучреждении.

По данным секретариата, консульство будет вскоре закрыто по решению российского руководства. В настоящее время проводится процесс ликвидации дипломатического учреждения.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что Варшава будет адекватно реагировать в случае реализации планов России по закрытию польского консульства в Калининграде.