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16:29, 23 июля 2025Мир

Мединский заявил об осведомленности об одном намерении украинской делегации

Мединский: Делегация Украины будет добиваться договоренности о встрече лидеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что осведомлен о намерении Украины добиваться на новой встрече договоренности о встрече лидеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слышал», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее российская делегация прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной. Переговоры Москвы и Киева стартуют вечером 23 июля.

Делегацию от России возглавляет Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

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