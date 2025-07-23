Мединский заявил об осведомленности об одном намерении украинской делегации

Мединский: Делегация Украины будет добиваться договоренности о встрече лидеров

Помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что осведомлен о намерении Украины добиваться на новой встрече договоренности о встрече лидеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слышал», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее российская делегация прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной. Переговоры Москвы и Киева стартуют вечером 23 июля.

Делегацию от России возглавляет Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.