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01:20, 23 июля 2025Культура

Metallica и Элтон Джон высказались о смерти Оззи Осборна

Metallica и Элтон Джон отреагировали на смерть рок-музыканта Оззи Осборна
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Scanpix Sweden / Reuters

Группа Metallica и вокалист Элтон Джон отреагировали в своих соцсетях на смерть коллеги по цеху, 76-летнего фронтмена хеви-метал группы Black Sabbath Оззи Осборна.

Музыканты коллектива Metallica в соцсети Х разместили совместную фотографию с Осборном, добавив эмодзи разбитого сердца.

Элтон Джон опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пост, в котором охарактеризовал Осборна близким другом, настоящим новатором и легендой. Он подчеркнул, что артист «завоевал себе место в пантеоне рок-богов». По его словам, он был одним из самых веселых людей в его жизни.

«Мне будет его очень не хватать», — заключил Элтон Джон.

О смерти культового фронтмена группы Black Sabbath вечером 22 июля сообщила его семья. Точные причины не сообщаются, однако известно, что на протяжении долгого времени легенда рок-музыки боролся с неизлечимым заболеванием. Последние месяцы Осборн был прикован к инвалидному креслу.

На концерте 6 июля в британском Бирмингеме поклонникам представили мощное прощальное шоу, на котором артист восседал на черном крылатом троне. Black Sabbath прокомментировали уход солиста из жизни фразой Оззи навечно! (Ozzy Forever!).

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