Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:02, 22 июля 2025Культура

Black Sabbath высказалась о смерти Оззи Озборна

Группа Black Sabbath высказалась о смерти Оззи Озборна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Хэви-метал группа Black Sabbath высказалась о смерти своего вокалиста Оззи Озборна. Об этом сообщается в аккаунте коллектива в соцсети X.

Оззи навечно! (Ozzy Forever!) — написали музыканты.

О смерти 76-летнего Озборна вечером 22 июля сообщила его семья. Причина его ухода не раскрывается, однако известно, что он боролся с неизлечимым заболеванием и последние месяцы был прикован к инвалидному креслу.

Даже на прощальном концерте Back to the Beginning, который прошел 6 июля в британском Бирмингеме, музыкант восседал на на черном крылатом троне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Оззи Осборн. Скандальный основатель Black Sabbath был легендой, которую любил весь мир

    Дрон ВСУ ударил по частному дому в российском регионе

    Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине

    Black Sabbath высказалась о смерти Оззи Озборна

    Участок звезды «Ворониных» затопило после мощных ливней

    Нурмагомедов назвал самый ценный жизненный совет

    В российском регионе пожаловались на текущую из кранов нефть

    США решили строго не придерживаться срока об урегулировании конфликта на Украине

    США прокомментировали новые переговоры России и Украины

    Кличко присоединился к протестам в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости