Группа Black Sabbath высказалась о смерти Оззи Озборна

Хэви-метал группа Black Sabbath высказалась о смерти своего вокалиста Оззи Озборна. Об этом сообщается в аккаунте коллектива в соцсети X.

Оззи навечно! (Ozzy Forever!) — написали музыканты.

О смерти 76-летнего Озборна вечером 22 июля сообщила его семья. Причина его ухода не раскрывается, однако известно, что он боролся с неизлечимым заболеванием и последние месяцы был прикован к инвалидному креслу.

Даже на прощальном концерте Back to the Beginning, который прошел 6 июля в британском Бирмингеме, музыкант восседал на на черном крылатом троне.