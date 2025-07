Умер Оззи Осборн. Две недели назад легендарный рокер дал десятичасовой прощальный концерт

Вокалист Black Sabbath Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

Британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья музыканта.

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн», — говорится в заявлении. Под ним стоят подписи супруги Осборна Шэрон и его детей: Айми, Келли, Джека и Луиса.

Он был со своей семьей и окружен любовью семья Оззи Озборна

Причина смерти неизвестна. Рокер страдал от болезни Паркинсона — заболевания нервной системы, из-за которого нарушаются двигательные функции. В феврале стало известно, что Оззи прикован к инвалидной коляске.

Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но я все еще жив, несмотря на все мои жалобы. Я оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, что многие люди не успели сделать и половины того, что успел я Оззи Озборн

Месяц назад Озборн выставил на продажу свою ДНК. Он выпил десять банок холодного чая Liquid Death, раздавил их и поместил в плотно закрытые контейнеры. Стоимость каждого составила 450 долларов (около 35 тысяч рублей). «Как только технологии и федеральный закон позволят, вы сможете воссоздать Оззи и наслаждаться им сотни лет в будущем», — говорилось в рекламе.

Оззи Осборн в 1970-х Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Оззи дал прощальный концерт две недели назад

6 июля Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз устроили грандиозное десятичасовое шоу Back to the Beginning, собравшись вместе впервые за 20 лет. Концерт прошел в британском Бирмингеме. Из-за болезни фронтмен группы во время шоу сидел на черном крылатом троне.

Прощальный концерт Оззи Озборна Фото: Sachin Ravikumar / Reuters

Музыкальный директор шоу, гитарист Rage Against the Machine Том Морелло назвал концерт «величайшим метал-шоу» в истории. На сцене появлялись Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira. Также было сформировано два мегаколлектива, участники каждого из которых сами являются звездами первой величины.

«Принц тьмы» построил карьеру на фоне наркозависимости

Музыкальная карьера Оззи Осборна началась в 1960-х годах. Когда Black Sabbath играла свои первые концерты в поддержку дебютного альбома, к вокалисту приклеилось прозвище «Принц Тьмы» (Prince of Darkness). В середине 1970-х певец уже вовсю экспериментировал с алкоголем и наркотиками в убийственных количествах. По признанию коллег музыканта по Black Sabbath, Осборн вообще редко когда выходил из дома трезвым, а работать предпочитал фактически в неадекватном состоянии. В результате в 1979 году его выгнали из коллектива.

Оззи Осборн в 1991 году Фото: Martyn Goodacre / Getty Images

Сам Оззи рассказывал, что в день выпивал по четыре бутылки коньяка. Справиться с зависимостью лишь к шестидесяти годам ему помогла его будущая жена Шэрон. Несмотря на употребление лошадиных доз наркотиков, Оззи построил невероятно успешную сольную карьеру, выпустив 13 студийных альбомов, первые восемь из которых стали платиновыми в США. На сцене Озборн кусал птиц и летучих мышей, кидался в фанатов сырым мясом, и рисовал на стенах фекалиями.

Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже! Оззи Озборн

Озборн дважды вошел в Зал славы рок-н-ролла. Первый раз в 2006 году как участник Black Sabbath, а в 2024-м — как основатель Ozzy Ozbourne.