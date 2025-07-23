Министр обороны Австрии допустила размещение войск на Украине

Министр обороны Австрии Таннер допустила размещение войск на Украине

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер допустила размещение войск на Украине после завершения конфликта. Об этом сообщает Der Standard.

«Если наступит мир, если будет принято решение о том, какая миссия и кем будет возглавляться, тогда мы оценим, как наилучшим образом принять участие», — заявила глава австрийского ведомства.

При этом она подчеркнула, что пока продолжается конфликт, об этом не может идти речи. Кроме того, Таннер отметила, что Австрия в военном плане нейтральна, хотя вносит очень большой вклад в общую политику безопасности и обороны.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Соединенное Королевство не отказывалось от идеи направить свои войска на Украину после установления возможного режима прекращения огня. По мнению Хили, на данный момент до прекращения огня «еще далеко, и это гораздо дольше, чем того ожидал Запад».