Мирные жители попали под массированный удар ВСУ по российскому региону

Гладков: Три мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, три женщины пострадали при ударе FPV-дрона в городе Грайворон. У всех диагностировали баротравмы, необходимую помощь уже оказали.

Гладков также сообщил, что еще один город региона — Шебекино — дважды попал под обстрел. Повреждения получили 14 частных домов и два автомобиля. Помимо того, FPV-дрон пробил крышу жилого дома.

Массированный удар украинских войск затронул еще четыре населенных пункта: села Устинка, Тогобиевка, Байцуры и Мокрая Орловка.

В этот же день Гладков сообщил, что пляжи Белгородской области оборудовали детекторами беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что аппаратура была передана только городским официальным пляжам.