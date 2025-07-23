На пляжах российского региона установили детекторы дронов

Гладков: Пляжи Белгородской области оборудовали детекторами дронов

Пляжи Белгородской области оборудовали детекторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что гражданским службам и добровольческим подразделениям было передано более полутора тысяч детекторов дронов.

«За последнюю неделю, например, детекторы были переданы в службы, которые работают на городских официальных пляжах — там, где возможно купание населения, но есть наличие опасности атак беспилотных летательных аппаратов», — написал глава области.

Ранее в Московской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что обломки дрона упали неподалеку от общественного пляжа, там начался пожар.