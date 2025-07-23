На Западе назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Сийярто: Для урегулирования конфликта на Украине нужно соглашение между РФ и США

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо всеобъемлющее соглашение между Россией и США. Такое условие назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По словам дипломата, такой договор сделает мир более безопасным, «риск третьей мировой войны может быть устранен». «Если же такое соглашение не будет достигнуто, если произойдет эскалация военного конфликта на Украине, то это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой экономики и политики, мир столкнется с серьезной угрозой третьей мировой войны», — заявил Сийярто.

Ранее премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не одобрит проект бюджета Евросоюза, в котором предусмотрено финансирование Украины. Он отметил, что Венгрия не согласится с бюджетом, который отправляет деньги венгров Украине.

Премьер отдельно подчеркнул, что Венгрия не будет принимать условия, при которых ресурсы выделяются только в случае согласия с политикой Брюсселя по вопросам войны, миграции и гендерной повестки.