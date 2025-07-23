Обвиненная в побоях изувеченной в Дубае модели назвала ее показания бредом

Мерцалова опровергла слова избитой в Дубае модели Ковальчук, что била ее лицу

Дочь российского бизнесмена Антона Мерцалова Александра, которую изувеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук обвинила в побоях, высказала свою версию событий в беседе с «Аргументами и фактами».

19-летняя девушка назвала слова Ковальчук про нее полным бредом и высказалась о своей непричастности к побоям. Она также заявила, что есть все доказательства и факты, что в отеле Дубая «никто ее [Ковальчук] и пальцем не трогал», и что модель вместе с матерью умышленно скрыли в интервью самые существенные факты расследования.

По словам Мерцаловой, Ковальчук вышла из отеля сама, и на записях с камер видно, что на ней нет следов насилия, а травмы она получила позднее, упав с крана на стройке по соседству с гостиницей. Александра также предположила, что Мария сбросилась с отеля «ради хайпа», и пригрозила, что ее отец «просто так это не оставит».

Ранее модель OnlyFans Мария Ковальчук, которую избили в Дубае, впервые рассказала, что с ней произошло, назвав имена причастных к нападению. В интервью она в том числе заявила, что Мерцалова била ее по лицу.