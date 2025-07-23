Премьер Армении Пашинян посетит конференцию по охране природы в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июля приедет в Россию и посетит конференцию по охране природы, которая пройдет на Алтае. Об этом со ссылкой на источники в кабинете министров республики сообщает «Интерфакс».

«В четверг запланирован визит в Россию», — приводятся в публикации слова собеседника.

Надеется ли Пашинян провести в рамках саммита неформальные политические встречи, не уточняется.

Ранее в России назвали Пашиняна украинским президентом Владимиром Зеленским номер два. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что давление на церковь в Армении может привести к гражданской войне, к которой, по его мнению, стремится премьер республики.