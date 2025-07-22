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03:01, 22 июля 2025Бывший СССР

В России назвали Пашиняна «Зеленским номер два»

RT: Водолацкий заявил, что Пашинян войдет в историю как Зеленский номер два
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил RT, что давление на церковь в Армении может привести к гражданской войне, к которой, по его мнению, стремится премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, за Пашиняна стоят западные советники, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Закавказье.

«Пашинян войдет в историю как Зеленский номер два... Жители выйдут на улицы. Потому что армяне очень поддерживают и просто так не отдадут свою веру и своего духовного лидера на попрание западным кураторам», — сказал парламентарий.

Ранее Пашинян заявил, что признание Арменией Нагорного Карабаха территорией Азербайджана в 2022 году произошло слишком поздно.

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