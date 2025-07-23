Премьер Японии задумался об отставке после сделки с США

Yomiuri: Премьер Японии Исиба обещал подумать об уходе после переговоров с США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба задумался об отставке после торговой сделки с США. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Утверждается, что он обещал своему окружению принять решение об уходе после переговоров с США. В частности, вечером 22 июля он заявил, что «не может сказать, как возьмет на себя ответственность за выборы в верхнюю палату парламента, пока идут переговоры с США».

Газета подчеркивает, что сейчас Исиба сталкивается с большим давлением со стороны возглавляемой им Либерально-демократической партии (ЛДП) после ее поражения на выборах в верхнюю палату парламента.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении «возможно крупнейшей» торговой сделки с Японией. «По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США, которые получат 90 процентов прибыли», — написал он.