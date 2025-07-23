Раскрыт главный предвестник развода

Социолог Брукс: Чувство одиночества в паре чаще всего приводит к разводу

Доктор социологии, профессор Гарвардского университета и писатель Артур Брукс раскрыл главную составляющую длительных отношений и главный предвестник развода. Его цитирует Mirror.

По словам профессора, партнеры должны быть лучшими друзьями. «Одно из самых важных условий счастливой жизни — это партнерство с человеком, который будет последним, кого вы увидите. Цель вашего брака — не страсть, а дружба. Вы должны быть близкими друзьями, в идеале — лучшими друзьями, со своим супругом/супругой», — уверяет он.

К разводу приводит, продолжил он, чувство одиночества, которое испытывает человек, находясь в паре с другим, — чаще всего оно возникает после рождения детей. В таком случае Брукс рекомендовал предпринимать шаги для исследования общих интересов. «Вы должны интересоваться у партнера не только сменой подгузников, потому что это не будет общей темой навсегда, и вы окажетесь одиноки в отношениях», — объяснил он. Социолог подчеркнул, что одиночество — это не то же самое, что уединение, которое в разной степени нужно каждому.

Ранее психолог Эстер Перель назвала основную причину измен. По ее словам, часто в отношениях человек чувствует себя отверженным, преданным и это толкает его к адюльтеру.