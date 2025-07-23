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04:32, 23 июля 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный недостаток популярных средств для похудения

JCEM: Препараты класса GLP‑1 не улучшают кардио‑респираторную выносливость
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Basar / Shutterstock / Fotodom

Препараты класса GLP‑1, применяемые для лечения ожирения и диабета, эффективно снижают массу тела и улучшают ряд показателей здоровья. Однако исследователи из Университета Виргинии сообщают, что эти препараты не обеспечивают ключевого долгосрочного эффекта — улучшения кардио‑респираторной выносливости (CRF), которая считается важным предиктором сердечно‑сосудистой смертности. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Анализ опубликованных данных показал, что при терапии GLP‑1 пациенты теряют не только жировую ткань, но и значительную долю безжировой массы, включая мышцы. По оценкам авторов, на мышцы может приходиться до 40 процентов потерь веса, что связано с повышенным риском снижения физической функции и ухудшения прогнозов по здоровью.

Авторы исследования подчеркивают необходимость дополнительных подходов: физической активности, достаточного потребления белка и контроля питания. Они рекомендуют пациентам, принимающим GLP‑1 препараты, обсуждать с врачом стратегии сохранения мышечной массы и кардио‑респираторной выносливости.

Ранее исследователи установили, что пациенты, принимающие семаглутид, чаще сталкиваются с передней ишемической оптической нейропатией — редким нарушением кровоснабжения зрительного нерва, которое может привести к частичной или полной утрате зрения.

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