Раскрыто местонахождение детей мигрантов после изнасилования 4-летней девочки под Калугой

СК возбудил дело после надругательства детей мигрантов над девочкой под Калугой

Следователи возбудили уголовное дело после надругательства над 4-летней девочкой под Калугой, совершенного детьми мигрантов в возрасте 9 и 11 лет. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По решению суда мальчики помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родители — в центр временного содержания иностранных граждан. Решается вопрос о депортации мигрантов. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видны один из фигурантов дела и его отец, нарушивший порядок пребывания на территории Калужской области.

Жизни и здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает, ей оказывается психологическая помощь.

О надругательстве детей мигрантов над ребенком стало известно из публикации губернатора Калужской области Владислава Шапши. Он описал преступление как «вопиющий случай» и рассказал о последствиях для подозреваемых.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова рассказала, что изнасилованная девочка в день трагедии гуляла с отцом. Его отвлекли соседи, и он на время перестал следить за дочкой. Этим воспользовались насильники и напали на нее.