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13:48, 23 июля 2025Мир

Решение Зеленского поставило под угрозу военную помощь Украине

WP: Ликвидация антикоррупционных ведомств ставит под угрозу военную помощь Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Фактическая ликвидация автономии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины ставит под угрозу военную помощь стран Запада Киеву. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских дипломатов.

«Это может даже ослабить желание [Запада] увеличить военную помощь Украине. Мы надеемся, что этого не произойдет, но подобные действия, безусловно, не помогут выиграть эту войну. Эти шаги еще больше ослабят Украину», — сказал собеседник издания.

По его словам, подобные действия руководства Украины в отношении антикоррупционных ведомств подрывают доверие между Киевом и западными союзниками.

Ранее французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал президента Украины Владимира Зеленского отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств. По его словам, подобные шаги противоречат декларируемому Киевом курсу на вступление в Европейский союз.

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