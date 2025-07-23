Франция призвала Зеленского отменить одно скандальное решение

Французский министр призвал Киев отменить закон об антикоррупционных ведомствах

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал президента Украины Владимира Зеленского отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств. Его слова приводит Reuters.

«Еще не поздно пересмотреть это решение. Мы будем очень внимательно следить за развитием событий», — сказал министр.

Ранее Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, который предполагает ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Вечером 22 июля жители Киева, Одессы, Днепра и Львова вышли на протесты против принятия закона. Митингующие начали скандировать матерные лозунги против офиса Зеленского, а к протестной акции в украинской столице присоединился мэр города Виталий Кличко.