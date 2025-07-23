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01:18, 23 июля 2025Мир

Россия с Ираном и Китаем провели переговоры по иранской ядерной программе

Tasnim: Иран, Россия и Китай провели переговоры по иранской ядерной программе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Трехсторонняя встреча между представителями Ирана, России и Китая состоялась 22 июля в Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным издания, главной темой переговоров стал вопрос урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Стороны подтвердили намерение продолжать консультации и координировать свои действия по урегулированию кризиса. Отмечается, что встречи продолжатся на различных уровнях между тремя странами в ближайшие недели.

21 июля министры обороны России и Ирана Андрей Белоусов и Азиз Насирзаде провели переговоры, где обсудили укрепление военного сотрудничества между странами. Темой этой встречи было укрепление двухстороннего сотрудничества в военной сфере и сфере обороны.

Ранее президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится получить ядерное оружие, но продолжит обогащение урана в соответствии с нормами международного права на своей территории в рамках международного права.

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