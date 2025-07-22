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00:23, 23 июля 2025Мир

Иран заявил о намерении продолжить обогащение урана

Пезешкиан: Иран продолжит обогащение урана в рамках международного права
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iran's Presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иран не стремится получить ядерное оружие, однако продолжит обогащение урана в соответствии с нормами международного права на своей территории в рамках международного права. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

По его словам, Тегеран полностью отвергает возможность обладания ядерным оружием. «Это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция», — подчеркнул Пезешкиан.

Ранее министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи заявил, что ядерные объекты Ирана были серьезно повреждены в результате ракетных ударов США, однако Тегеран намерен продолжить работы по обогащению урана после их восстановления.

До этого сообщалось, что Иран успел вывезти оборудование и уран с завода по обогащению урана в Фордо до ударов США.

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