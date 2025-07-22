Иран заявил о невозможности отказаться от ядерной программы

МИД Ирана: Тегеран никогда не сможет отказаться от ядерной программы

Ядерные объекты Ирана были серьезно повреждены в результате ракетных ударов США, но Тегеран намерен продолжить работы по обогащению урана после их восстановления. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи, сообщает The New York Post (NYP).

«Наши объекты были повреждены, серьезно повреждены, масштабы повреждений сейчас оцениваются. Объекты были уничтожены», — сказал глава МИД.

Однако глава иранского внешнеполитического ведомства настаивал, что ядерные объекты будут восстановлены, а обогащение урана продолжено в «мирных целях». «Сейчас это прекращено, потому что да, ущерб серьезный и тяжелый, но, очевидно, мы никогда не сможем отказаться от обогащения [урана], ведь это достижение наших ученых», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности отдать приказ об новом ударе по ядерным объектам Ирана. По его словам, это произойдет, если «будет необходимо».