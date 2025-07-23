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15:01, 23 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о заморозках

Синоптик Вильфанд: Заморозки до минус 1 градуса ожидаются в Сибири
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В ближайшие дни ночные температуры могут опуститься до минус 1 градуса в некоторых регионах Сибири. О заморозках предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На очень большой территории страны, это весь Урал, Западная Сибирь и Средняя Сибирь, происходит усиленное длительное вхождение очень холодных воздушных масс», — пояснил синоптик. Так, заморозки затронут центральные районы Красноярского края и Западной Сибири.

Вильфанд назвал такую погоду нестандартной даже для этой части страны — обычно третья декада июля становится самым теплым периодом в регионах с континентальным климатом. «Но этот процесс хорошо прогнозируем, и были выпущены предупреждения», — подчеркнул метеоролог и добавил, что явление будет краткосрочным и не навредит сельскому хозяйству.

В Москве, наоборот, должно потеплеть в ближайшие дни. По прогнозам Вильфанда, с 25 июля воздух в столице может прогреться до плюс 25-30 градусов. Ночные температуры при этом не опустятся ниже плюс 16-18 градусов.

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